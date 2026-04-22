Lo storico negozio Niagara di Milano Marittima chiude dopo più di 50 anni di attività nel centro della località. La famiglia Ricci annuncia il trasferimento a Cervia, motivato da una diminuzione della sicurezza e da un cambiamento nel settore turistico. La decisione segna la fine di un’epoca per il negozio, che ha rappresentato un punto di riferimento per molti clienti nel corso degli anni.

Lo storico negozio Niagara lascia Milano Marittima: "Cambiata la città, ci trasferiamo a Cervia". Dopo oltre 50 anni in centro, la famiglia Ricci racconta le ragioni del trasferimento: "Sicurezza ridotta e turismo cambiato". Dopo più di mezzo secolo di attività nel cuore di Milano Marittima, lo storico negozio di abbigliamento chiude i battenti in viale Gramsci e si trasferisce a Cervia, in corso Mazzini 19. A spiegare le motivazioni della scelta è Gianluca Ricci, figlio dei fondatori Vincenza di Maio e Sergio Ricci, famiglia cervese da generazioni. "Abbiamo deciso di chiudere il punto vendita di viale Gramsci, aperto dal 2004 – racconta Gianluca Ricci – ma la nostra storia inizia molto prima: il primo negozio, aperto nel 1974, era proprio di fronte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Niagara, amaro trasferimento: "Lasciamo Milano Marittima"

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