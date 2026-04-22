Nel vicentino case in vendita a 1 euro | il progetto di Unione Montana Pasubio per ripopolare le Piccole Dolomiti

Nell'area vicentina, un'iniziativa dell'Unione Montana Pasubio prevede la vendita di case a un euro nei comuni di Recoaro Terme, Valli del Pasubio e Posina. L'obiettivo dichiarato è favorire il ripopolamento di queste piccole comunità delle Dolomiti. La proposta coinvolge diverse abitazioni situate nei centri più piccoli della zona, con l'intento di attrarre nuovi residenti e rivitalizzare il territorio.

Nel vicentino l'Unione Montana Pasubio promuove un'iniziativa per ripopolare i piccoli comuni delle Dolomiti: case a un euro nelle cittadine di Recoaro Terme, Valli del Pasubio e Posina. Sono state inviate oltre 500 richieste per ottenere informazioni e 78 domande d'acquisto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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