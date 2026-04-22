Nel corso di una banale lite arriva a minacciare il vicino di casa con un coltello da cucina | denunciato

Durante una lite tra vicini, una persona ha minacciato l'altro con un coltello da cucina. I carabinieri di Cesenatico hanno svolto controlli e hanno denunciato complessivamente undici persone. Le indagini sono ancora in corso per accertare tutti i dettagli dell'accaduto.

Undici persone in totale sono state denunciate nel corso dei controlli fatti da parte dei carabinieri di Cesenatico. Non mancano come al solito gli ubriachi al volante, ben sette gli automobilisti che hanno rimediato una denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica. Mentre una automobilista è.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Scoppia una lite con il vicino di casa e lo minaccia con una pistola a gas, denunciato dai carabinieriControlli sul campo dei carabinieri di Cesena impegnati nella prevenzione e repressione dei reati e nel controllo della circolazione stradale per il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nel corso di una banale lite arriva a minacciare il vicino di casa con un coltello da cucina: denunciato; Il pericoloso impatto di Mythos sui sistemi critici di banche e Borse; Affittacamere abusivo: fioccano le denunce e il sequestro dell'immobile; Pasquale De Gregorio: l’istruttivo racconto di un banale trasferimento finito in naufragio - Saily. Nel grigiore di una vita banale. Povera Lady, più vittima che colpevoleCi siamo. Domenica si ripete il rito della prima della Scala (alle 18, diretta anche su Raiuno). In scena, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Shostakovich, nel cinquantenario della ... ilfoglio.it Accoltella una connazionale nel corso di una lite, arrestata nel TeramanoE' stata arrestata nel corso della mattinata e rinchiusa nel carcere di Castrogno con l'accusa di tentato di omicidio, la donna sudamericana che all'alba di oggi avrebbe colpito con diverse coltellate ... ansa.it Iniziativa in corso fino a venerdì 24 aprile con Marina Pierri, Beatrice Salvioni e Ivan Talarico nell’ambito del progetto culturale diffuso “Babele - Linguaggi in-comprensione” - facebook.com facebook . @Atalanta_BC, problema al ginocchio per Bernasconi nel corso della sfida contro la Lazio: le sue condizioni x.com