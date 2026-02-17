Nel 2025 l’export torna positivo grazie all’aumento dei prezzi A dicembre boom dell’import dagli Usa
Nel 2025, l’export italiano aumenta per la prima volta in tre anni, spinto dall’aumento dei prezzi internazionali. A dicembre, l’Italia ha registrato un forte incremento delle importazioni dagli Stati Uniti, con un aumento del 15% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo dato si unisce alla ripresa complessiva del commercio estero, che vede le esportazioni crescere dello 0,5% in valore nel 2024 e del 3,3% nel 2025.
Il commercio estero italiano ha mostrato segnali di ripresa nel 2025, con un incremento delle esportazioni del 3,3% in valore in lieve miglioramento rispetto al 2024, quando si era registrata una flessione dello 0,5%. Le esportazioni sono state alimentate però soprattutto dall’aumento dei valori medi unitari (+2,6%), mentre i volumi esportati sono aumentati solo dello 0,7%. Nel corso dell’anno, l’export ha visto un forte impulso in alcuni comparti come quello dei metalli di base (+27,8%), dei mezzi di trasporto esclusi gli autoveicoli (+25,2%) e degli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+28,5%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Residenti in aumento nel 2025. Saldo positivo dell’immigrazione
Nel 2025 si registra un aumento della popolazione residente, grazie a un saldo positivo dell’immigrazione.
Liguria traina l’economia: export in crescita del 6,6%, Pil in aumento e boom della blue economy nel 2026.
La Liguria continua a trainare l'economia italiana.
