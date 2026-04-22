Nei nostri cinema stanno per arrivare due capolavori del maestro Sion Sono

Due film di un noto regista giapponese stanno per essere distribuiti nei cinema italiani. Tra questi, uno non è mai stato proiettato nel nostro paese fino a ora. La loro uscita è attesa con interesse da parte del pubblico e degli appassionati di cinema. La programmazione degli spettacoli è ancora in fase di definizione, ma si prevede che i film possano essere disponibili a breve.

Due grandi capolavori di un grande maestro nipponico stanno per giungere nel nostro bel paese, di cui uno rimasto inedito fino ad ‘oggi. In Italia, il cinema di Sion Sono ha a lungo circolato ai margini delle sale. Forse era troppo presto. Eppure, c’era già tutto. Nel 2001 gira la scena di apertura di Suicide Club alla stazione di Shinjuku senza autorizzazioni, con attori infiltrati tra i passeggeri reali. Sullo schermo, 54 studentesse si tengono per mano e si gettano sotto la metropolitana. Il pubblico giapponese lo rifiuta; il resto del mondo lo trasforma in un cult. Quattordici anni dopo realizza The Whispering Star, un film di fantascienza girato nelle zone evacuate di Fukushima, con i sopravvissuti al posto degli attori.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Nei nostri cinema stanno per arrivare due capolavori del maestro Sion Sono Notizie correlate Leggi anche: Favino è un maestro di tennis imperfetto e sconfitto: "Il Maestro" arriva stasera in tv su Sky Cinema Uno, e non è da perdere Tornano gli appuntamenti Sonoteca: quattro capolavori del cinema in programma al Multiplex di MercoglianoUna rassegna che intreccia film d’autore e sperimentazione sonora, capace di restituire alle immagini una vibrazione contemporanea. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il cinema di Sion Sono arriva in sala anche in Italia!; Suicide Club; Finalmente due capolavori del maestro Sion Sono arrivano nei cinema italiani (di cui uno per la prima volta in assoluto); Sion Sono, due titoli cult del regista arrivano nelle sale italiane. Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila e - facebook.com facebook Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila e x.com