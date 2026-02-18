Tornano gli appuntamenti Sonoteca | quattro capolavori del cinema in programma al Multiplex di Mercogliano

Il Multiplex di Mercogliano ospita nuovamente gli appuntamenti Sonoteca, dopo mesi di assenza. La rassegna propone quattro film d’autore, accompagnati da sperimentazioni sonore dal vivo. Questa formula crea un’esperienza immersiva, che dà nuova vita alle immagini sul grande schermo.

Una rassegna che intreccia film d’autore e sperimentazione sonora, capace di restituire alle immagini una vibrazione contemporanea. Si parte il 23 febbraio, con il sostegno della distribuzione di Lucky Red, con Eraserhead (1977) di David Lynch, un racconto visionario in cui il tipografo Henry Spencer vive isolato in uno squallido appartamento tra allucinazioni e incubi, fino alla scoperta di essere padre di una creatura enigmatica che lo trascina in una spirale di disperazione dove sogno e realtà si confondono. A rileggerlo dal vivo sarà il duo elettronico Anticyclone, progetto orientato tra Melodic House e Techno e caratterizzato da una costante ricerca di immersione sonora capace di connettere musica e spazio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

“L’Attachement – La tenerezza” di Carine Tardieu al Cinema Multiplex con Zia Lidia Social ClubIl film “L’Attachement – La tenerezza” di Carine Tardieu sarà proiettato lunedì 26 gennaio al Cinema Multiplex, con due appuntamenti alle ore 18.

"Nuovo cinema Palestina" ai Quattro Mori, Around Gaza apre la rassegna per sostenere gli ospedali Emergency: il programmaIl nuovo cinema palestinese sarà protagonista ai Quattro Mori con la rassegna Around Gaza, dedicata a sostenere gli ospedali Emergency.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.