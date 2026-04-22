NBA i risultati dei playoff | bene i Lakers Cadono i Celtics in casa

Nella notte NBA si sono svolti diversi incontri dei playoff, con i Lakers che hanno ottenuto una vittoria importante. I Celtics, invece, hanno subito una sconfitta davanti al proprio pubblico. Le partite hanno mostrato una certa imprevedibilità, con alcune squadre che hanno confermato le aspettative e altre che hanno invece deluso. I playoff proseguono con sfide che continuano a tenere alta l’attenzione degli appassionati.

I risultati della notte NBA alternano qualche sorpresa a una grande conferma: i Lakers non sbagliano e si portano avanti 2-0 nella serie La regular season ha regalato importanti indicazioni, ma come ogni primavera, sono i playoff a decretare davvero chi potrà gioire a fine anno e chi invece dovrà accontentarsi delle briciole. Nella notte tra il 21 e il 22 aprile, si sono disputati tre match importanti e che hanno messo in discussione tutto nella serie. Il Los Angeles Lakers dovevano vedersela in casa contro gli Houston Rockets. Non è andato sempre tutto liscio, in una sfida senza esclusione di colpi, ma alla fine i Lakers hanno avuto la meglio con il punteggio di 101 a 94.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

NBA, i risultati della notte (6 aprile): vincono Thunder e Celtics, cadono i Lakers a Dallas11 le partite disputate nell’ultima notte NBA, e vale sostanzialmente quanto già rimarcato nella giornata di ieri: la lotta per le varie posizioni...

Doncic trascina i Lakers, Celtics e Hawks in forma: i risultati della notte NbaLo sloveno firma 36 punti contro Houston, Boston rimonta Phoenix con Brown e Atlanta centra la decima vittoria consecutiva.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Lakers sul 2-0, colpi esterni di Sixers e Blazers; NBA, i risultati della notte (12 aprile): vittorie esterne di Nuggets, Suns e Pistons. Successi anche per Lakers e Celtics; LeBron e Kennard lanciano i Lakers: Houston va ko. Knicks avanti con Towns e Brunson; Classifica finale, quadro dei play-in e dei play-off: tonfo degli Orlando Magic nell'ultima nottata di regular-season.

NBA, i risultati dei playoff: bene i Lakers. Cadono i Celtics in casaI risultati della notte NBA alternano qualche sorpresa a una grande conferma: i Lakers non sbagliano e si portano avanti 2-0 nella serie La regular season ha re ... sportface.it

NBA, i risultati della notte (22 aprile): 76ers e Portland Trail Blazers pareggiano le loro serie. I Lakers si portano sul 2-0Dopo la lunga regular season, la NBA 2025-2026 sta affrontando ora il primo turno playoff ad Est e ad Ovest. Nella notte sono infatti andati in scena tre ... oasport.it

: - ! I Los Angeles Lakers volano sul 2-0 nella serie contro gli Houston Rockets vincendo Gara 2 per 101-94. LeBron James straripante con 28 punti, non basta il rientro di Kevin Dur - facebook.com facebook

LeBron è ancora la luce da seguire nella penombra dei Lakers. Di Marco Gaetani x.com