Nasce il Comitato contro il pedaggio della Milano-Meda | chi sono e che cosa chiedono

Recentemente sono stati creati sui social network alcuni gruppi che si oppongono al pedaggio sulla strada Milano-Meda. La loro iniziativa si inserisce in un dibattito più ampio portato avanti da anni da comitati e associazioni ambientaliste, che si oppongono all’introduzione di eventuali costi per l’accesso a questa arteria. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione e le possibili ripercussioni sul traffico e sull’ambiente.

Sui social sono apparsi alcuni giorni fa, ma la loro battaglia è comune a quella intrapresa, ormai da anni, da comitati e gruppi ambientalisti. Anche se il nuovo comitato precisa, fin da subito, di essere slegato da ogni contatto politico.“Un progetto contro l'interesse dei cittadini”Si chiama.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Seconda petizione contro il pedaggio sulla Milano-MedaUna nuova petizione per chiedere alla giunta regionale di ritirare il pedaggio previsto sulla tratta B2 di Pedemontana, che insiste sulla Milano-Meda. Milano-Meda, mobilitazione contro il pedaggio; Lazzate, tuttofare “fantasma”, appello dopo i raggiriPrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità.