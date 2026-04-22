Napoli senza Conte | spunta il ritorno di Sarri Mancini apre Fabregas bocciato dai tifosi

Il Napoli si trova senza l’allenatore Antonio Conte, il cui contratto, in vigore fino al 2027, è in discussione. Tra le opzioni sulla tavola ci sono il ritorno di Maurizio Sarri e l’apertura di Roberto Mancini. Nel frattempo, il centrocampista Fabregas riceve critiche dai tifosi, che esprimono insoddisfazione. La situazione riguarda la guida tecnica della squadra e il rapporto con i sostenitori.

? In Sintesi Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è in bilico, nonostante un contratto valido fino al 2027. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha lanciato un chiaro ultimatum: in caso di volontà di addio, la decisione deve essere comunicata subito per non ritardare la programmazione. Conte, dal canto suo, subordina la permanenza a precise garanzie sulla competitività del progetto tecnico. Per evitare il caos post-Spalletti, il club ha già pronto un “Piano B” basato sull’esperienza: in pole position ci sono il grande ex Maurizio Sarri (reduce dallo 0-2 inflitto agli azzurri con la sua Lazio) e Roberto Mancini, attualmente all’Al-Sadd ma possibilista su un ritorno in Serie A.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli senza Conte: spunta il ritorno di Sarri, Mancini apre. Fabregas bocciato dai tifosi Notizie correlate Conte via? Quanti tifosi sperano nel Sarri bis: "Comandante, torna al Napoli"Thiago Motta, Italiano, Farioli, Grosso, De Rossi, Maresca, sono solo alcuni dei nomi associati alla panchina del Napoli per l’eventuale post Conte. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli, avanti con De Bruyne anche senza Conte: spunta la decisione; Conte aspetta De Laurentiis ma spunta il piano B; Il futuro di Conte lontano da Napoli. E spunta l’idea Sarri; Napoli senza Conte: spunta il ritorno di Sarri, Mancini apre. Fabregas bocciato dai tifosi. Il futuro di Conte lontano da Napoli. E spunta l’idea SarriIl futuro di Antonio Conte al Napoli è in bilico dopo l'ultimatum di De Laurentiis: spuntano le opzioni Sarri e Mancini per la panchina. stylo24.it Napoli, avanti con De Bruyne anche senza Conte: spunta la decisioneLe prossime settimane chiariranno in maniera netta quelli che sono gli equilibri di classifica nella parte alta dove l'Inter resta capolista e viaggia verso la vittoria dello Scudetto. Ad oggi sembra ... fantacalcio.it A Napoli la protesta contro la remigrazione. La polizia respinge i manifestanti. Forti ripercussioni sul traffico in zona e per l'aeroporto. #ANSA - facebook.com facebook Tafferugli a Napoli durante il corteo organizzato contro l’evento sulla Remigrazione. I manifestanti scesi in piazza hanno provato ad avanzare in corteo verso la sede dell'evento, ma sono stati bloccati dalla polizia a presidio dell'area. x.com