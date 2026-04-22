Napoli pronta la rivoluzione a centrocampo | futuro in bilico per tre big azzurri

Il Napoli si prepara a qualche cambio a centrocampo per la prossima stagione. Durante il mercato estivo, il club sta monitorando diverse opzioni e sta pianificando le mosse future. La società ha iniziato a lavorare sui possibili rinnovi o trasferimenti di tre giocatori considerati fondamentali, mentre resta incerto il destino di Antonio Conte, che ancora non ha confermato la sua permanenza sulla panchina.

Il mercato estivo potrebbe portare in casa Napoli una ventata di aria fresca. In attesa di conoscere quale sarà il futuro di Antonio Conte, il club azzurro ha già iniziato a programmare la prossima stagione. Oltre a doversi occupare dei calciatori che non rientrano nei piani, non sarebbe da escludere l’addio di alcuni pilastri dell’attuale rosa: sotto la lente d’ingrandimento c’è anche il futuro di tre dei quattro Fab Four. Napoli, futuro incerto per Lobotka, Anguissa e De Bruyne. Il centrocampo del Napoli potrebbe subire una pesante rivoluzione nel corso del mercato estivo. Dei quattro Fab Four, l’unico certo della permanenza in azzurro sembra essere Scott McTominay.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, pronta la rivoluzione a centrocampo: futuro in bilico per tre big azzurri Notizie correlate Mercato Inter, pronta la rivoluzione a centrocampo: Frattesi in bilico e tre nomi pesanti sul taccuinoBarella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Calciomercato Inter LIVE: Tanta concorrenza... Ultimissime Inter LIVE: Pronta la rivoluzione estiva. In bilico il futuro di Barella e non solo…di Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: MAGNAVEG, ci siamo: Napoli è pronta ad accendere la rivoluzione gentile del Mediterraneo; Fab Four bocciati, pronta rivoluzione in casa Napoli: l’idea tattica di Conte – CdS; Serie A, rivoluzione allenatori: da Allegri a Conte, da Gasperini a Sarri ecco come e perché cambiano le panchine delle big; Roma, pronta la rivoluzione: ecco il piano per l’estate in caso di permanenza di Gasp. Napoli, Conte prepara la rivoluzione(Adnkronos) – Conte vuole subito risollevare il Napoli dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Lazio. Gli azzurri affrontano venerdì sera la Cremonese nell’anticipo della 34.a giornata. Il tecn ... pianetagenoa1893.net Napoli, riecco Rrahmani: Conte pronto alla mini-rivoluzioneIl ritorno di Rrahmani dal 1' non sarà l'unica mossa di Conte. Secondo il CorSport, il tecnico leccese si prepara ad una mini-rivoluzione contro la Cremonese: no ai Fab Four e sì ad Alisson Santos, ... fantacalcio.it Il Rapporto presentato a Napoli nel corso dell’evento organizzato in collaborazione con la Piccola Industria di Confindustria Campania LEGGI L'ARTICOLO DI Espedito Pistone #confindustriacampania #retidimprese - facebook.com facebook Alajbegovic ha scelto l'Italia: piace a Inter, Napoli e Roma #SkySport #SkyCalciomercato x.com