Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Un’analisi lucida tra presente e futuro. Sebino Nela, ex difensore azzurro, ha parlato a Il Mattino del momento del Napoli e delle difficoltà del calcio italiano. Nela parte da una riflessione generale: «Il nostro campionato non è bellissimo, non piace più come prima». Tra le cause indica diversi fattori: «Errori strutturali, polemiche arbitrali continue e tante squadre condizionate dagli infortuni». Sul percorso degli azzurri: «Non si può dire che sia una stagione negativa per Conte». Ma aggiunge: «Non è stata divertente e il campionato è rimasto aperto per troppo poco».🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Nela: “Stagione non negativa, ma poco divertente. Fab Four? Scelte da fare”

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