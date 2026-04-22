Napoli Lorenzo Lucca rientra in uno scambio di attaccanti con l’Atalanta?

Nel mercato estivo, si parla di un possibile scambio tra due club italiani. Secondo alcune voci, l’attaccante che milita nel Napoli potrebbe trasferirsi all’Atalanta, mentre la squadra partenopea potrebbe ricevere un altro attaccante attualmente in forza all’Atalanta. La trattativa sembra ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali da parte delle società coinvolte.

Il mercato estivo entra nel vivo e tra le ipotesi più suggestive emerge un possibile scambio tra Napoli e Atalanta: Lorenzo Lucca a Bergamo e Gianluca Scamacca in azzurro. Un’operazione che nascerebbe da esigenze tecniche diverse ma complementari, con entrambi i club alla ricerca di nuove soluzioni offensive. Il Napoli sarebbe interessato a Scamacca per avere un centravanti più pronto e strutturato, capace di incidere subito e offrire peso in area di rigore. L’attaccante dell’Atalanta, nonostante una stagione altalenante, resta un profilo di livello internazionale, adatto a guidare un reparto offensivo con ambizioni importanti. Dal canto suo, l’Atalanta potrebbe puntare su Lucca come investimento a medio-lungo termine.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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