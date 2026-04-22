Venerdì sera alle 20:45 si gioca la partita tra Napoli e Cremonese, aprendo la 34ª giornata del campionato di Serie A. Sono state già annunciate le formazioni ufficiali e le quote per scommesse, mentre i pronostici indicano un possibile risultato per questa sfida. La partita si svolgerà allo stadio di riferimento delle due squadre, con entrambe pronte a scendere in campo.

La 34ª giornata del campionato di Serie A prende il via con la sfida di venerdì sera tra Napoli e Cremonese. Con le speranze di conquistare lo scudetto ormai svanite, i partenopei puntano a mantenere quantomeno uno dei primi quattro posti in classifica e per farlo hanno bisogno di tornare al successo davanti al proprio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Cremonese (venerdì 24 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici.

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