Cremonese Inter streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Oggi pomeriggio alle 18, Cremonese e Inter si affrontano allo stadio Giovanni Zini di Cremona per la 23esima giornata di Serie A. La partita si gioca in un momento delicato per entrambe, con i nerazzurri che cercano punti importanti per risalire in classifica e i padroni di casa che vogliono sfruttare il fattore campo. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e in tv, e le formazioni sono ancora da ufficializzare.

Cremonese Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. CREMONESE INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 1 febbraio 2026, alle ore 18 Cremonese e Inter scendono in campo allo stadio Giovanni Zini di Cremona, partita valida per la 23esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Cremonese Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Cremonese e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. 🔗 Leggi su Tpi.it

