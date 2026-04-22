I tifosi del Napoli provenienti dalla Campania non potranno acquistare biglietti per assistere alla partita contro il Como, prevista per sabato 2 maggio 2026 alle 18:00 allo stadio Sinigaglia. La decisione riguarda esclusivamente i sostenitori residenti nella regione, che dovranno seguire l'incontro senza la possibilità di partecipare di persona. La modalità di vendita dei biglietti è stata modificata in modo tale da escludere questa categoria di spettatori.

I sostenitori del Napoli residenti in Campania dovranno rinunciare alla presenza fisica allo stadio Sinigaglia per il prossimo impegno fuori casa contro il Como, fissato per sabato 2 maggio 2026 alle ore 18:00. Le restrizioni imposte dalle autorità locali impediscono infatti l’acquisto dei biglietti per il settore ospiti ai cittadini con domicilio nella regione partenopea, limitando l’accesso esclusivamente ai possessori di fidelity card della squadra che non risiedono nel territorio campano. Modalità d’acquisto e vincoli per la trasferta. Le procedure per ottenere i tagliandi per la sfida lombarda inizieranno ufficialmente venerdì 24 aprile 2026, a partire dalle ore 15:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli-Como: stop ai biglietti per i tifosi campani allo stadio

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