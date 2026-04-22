Il Napoli si prepara a riaccogliere il difensore dopo l’infortunio, mentre il suo futuro è stato deciso con un rinnovo di contratto. La presenza di Rrahmani in squadra ha un impatto che si riflette sui risultati e sulla solidità del reparto difensivo. I numeri mostrano come la sua assenza o ritorno influenzino la squadra, anche in considerazione del recente rientro dalla partita contro la Cremonese. La squadra si avvicina alla ripresa del campionato con questa decisione già presa.

Napoli, come cambia la storia con o senza Rrahmani.Lo certificano i numeri! Dal rientro con la Cremonese al futuro blindato dal rinnovo Calciomercato Roma, stop ai rinnovi: 6 giocatori in attesa. Chi resterà e chi invece partirà, le possibili decisioni giallorosse Calciomercato Juve, all-in su Lewandowski: incontro in programma con il suo agente! Il polacco ha questo desiderio per il futuro Napoli, come cambia la storia con o senza Rrahmani.Lo certificano i numeri! Dal rientro con la Cremonese al futuro blindato dal rinnovo Calciomercato Roma, stop ai rinnovi: 6 giocatori in attesa. Chi resterà e chi invece partirà, le possibili decisioni giallorosse Calciomercato Juve, all-in su Lewandowski: incontro in programma con il suo agente! Il polacco ha questo desiderio per il futuro Inchiesta escort Milano, il caso si allarga.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, come cambia la storia con o senza Rrahmani…Lo certificano i numeri! Dal rientro con la Cremonese al futuro blindato dal rinnovo

Notizie correlate

Napoli con e senza Rrahmani: i numeri che spiegano la difesaI numeri raccontano una verità difficile da ignorare: la solidità difensiva del Napoli cambia .

Napoli, con o senza Rrahmani cambia tutto! Emerge un dato impressionanteTra i numerosi infortuni che hanno falcidiato la stagione del Napoli, uno dei più impattanti è senza dubbio quello di Amir Rrahmani.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Anguissa ai saluti, Lobotka via con la clausola, Rios nel mirino: Napoli, sarà rivoluzione; Napoli, Milan, Juventus, Como, Roma e Atalanta: come cambia la lotta per la Champions League, classifica e calendario; Cantieri a Napoli: come cambia il traffico, la situazione tra aprile e maggio; SEGUIRE LE SQUADRE ITALIANE DALL’ESTERO: COME CAMBIA L’ESPERIENZA DEL TIFOSO.

Cantieri a Napoli: come cambia il traffico, la situazione tra aprile e maggioCome informa il Comune di Napoli, la Conferenza Permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni, che si riunisce con cadenza settimanale, ha approvato i dispositivi di traffico rela ... napolitoday.it

Napoli-Lazio clamoroso, la notizia poco fa: cambia tutto per lo scudetto!Una clamorosa sconfitta del Napoli al Maradona contro la Lazio di Maurizio Sarri segna un punto di svolta nella corsa al vertice: lo 0-2 subito in casa chiude ... thesocialpost.it

Un’inchiesta della Procura di Napoli ha portato a 119 indagati per un presunto sistema illecito negli uffici della Seconda e Terza Municipalità. Secondo le indagini, pratiche anagrafiche e certificati sarebbero stati rilasciati in cambio di denaro e, in alcuni - facebook.com facebook