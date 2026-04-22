A Napoli, ci sono dubbi sulla presenza di De Bruyne nella prossima partita dopo le recenti prestazioni. La decisione di sostituirlo al 45° minuto contro la Lazio ha attirato l’attenzione e ha sollevato domande sulla sua posizione in squadra. Secondo alcune fonti, il tecnico potrebbe decidere di non impiegare il giocatore nella sfida contro la Cremonese. La situazione sembra ancora in evoluzione, con possibili cambiamenti nelle scelte di formazione.

De Bruyne non rende al Napoli e Repubblica accusa: il belga rischia la panchina già contro la Cremonese dopo la sostituzione al 45? contro la Lazio. De Bruyne fantasma: i numeri che condannano. Il campione belga ha costruito un bilancio desolante. Zero gol su azione, tre rigori e un calcio di punizione: il resto è poco, troppo poco. Nemmeno un assist a suo nome in campionato, un dato che per un giocatore della sua qualità rappresenta un dato emblematico. Repubblica sottolinea come De Bruyne abbia fatto un “evidente passo indietro, spazzando dolorosamente via le illusioni” che accompagnavano il suo rientro dopo l’infortunio. La prima stagione partenopea del belga si trasforma in un calvario.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, bocciatura in vista per De Bruyne? L’idea di Conte

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