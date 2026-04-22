Un gruppo di hacker è riuscito a violare Claude Mythos, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da un'azienda specializzata nel settore. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, che hanno comunicato l'intrusione senza specificare i dettagli tecnici o le conseguenze immediate. Questo evento solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle tecnologie di intelligenza artificiale considerate potenzialmente troppo rischiose per il rilascio pubblico.

Una delle ipotesi più temute pare si sia realmente verificata: un gruppo di hacker è riuscito a violare Claude Mythos, il modello di intelligenza artificiale di Anthropic. Perché la notizia sta generando un simile allarmismo? Per capire la gravità, infatti, è importante tener conto che Mythos non è un’IA qualunque. È la stessa che per ragioni di sicurezza informatica non è stata resa accessibile al grande pubblico. Un gruppo di hacker è riuscito a violare il modello IA di Anthropic. La notizia riportata da Bloomberg ha destato non poca preoccupazione. Claude Mythos, infatti, è lo stesso modello di intelligenza artificiale che ha messo in crisi la sicurezza delle banche degli Stati Uniti mettendo in luce una quantità preoccupante di falle nel sistema.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mythos di Anthropic: l’IA troppo pericolosa per il rilascio violata da un gruppo di hacker

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Gli hacker sono riusciti a violare Mythos, un'IA di Anthropic che l'azienda considera troppo sensibile dal punto di vista della sicurezza informatica per essere resa pubblica. l.euronews.com/iFem x.com

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