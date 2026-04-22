Moviola Atalanta Lazio | succede di tutto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia! Ecco gli episodi della gara

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio sono stati diversi gli episodi discussi durante la partita. La moviola ha analizzato alcuni interventi arbitrali, con particolare attenzione a un episodio considerato decisivo nel corso del match. La gara ha visto varie situazioni che hanno acceso discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, contribuendo a creare un clima intenso e ricco di suspense.

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