Morte Lorena Paolini | autorizzato l' ascolto delle intercettazioni fissata una nuova udienza a luglio

È stata concessa l'autorizzazione per ascoltare le intercettazioni collegate alla morte di Lorena Paolini, ritrovata senza vita nella sua casa di Ortona il 18 agosto 2024. Una nuova udienza è stata programmata per luglio, nel corso della quale saranno esaminate le registrazioni. La vicenda è al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine e della magistratura, che stanno proseguendo le indagini.

È stato autorizzato l'ascolto delle intercettazioni relative alla morte di Lorena Paolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Ortona il 18 agosto 2024. Lo ha deciso il Gip, nel corso dell'udienza che si è svolta nel pomeriggio di martedì 21 aprile al tribunale di Chieti per discutere.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate I dieci imputati davanti al giudice nell’udienza fissata a metà luglioÈ stata fissata per metà luglio davanti al gup Corrado Schiaretti l’udienza preliminare relativa all’indagine sull’ultima delle tre alluvioni che nel... Cervaro, morte dell’imprenditore Massimo Guglielmo al campo sportivo: udienza fissata al 30 settembreÈ stata fissata per il 30 settembre l’udienza preliminare nel procedimento che ruota attorno alla morte di Guglielmo Massimo, imprenditore edile di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Morte di Lorena Paolini, riaperto il fronte giudiziario: il Gip dispone l’ascolto delle intercettazioni; Ortona, il caso Lorena in tribunale: il giudice autorizza l’ascolto delle intercettazioni; Caso Lorena Paolini | via libera ai dialoghi per svelare la verità. La morte di Lorena: di nuovo in aula a luglioIl giallo della morte di Lorena Paolini. Il giudice autorizza l’ascolto di tutte le intercettazioni richieste dagli avvocati di parte civile, finora negate dalla procura. Si torna in aula il 9 luglio ... rainews.it Morta a Ortona, Gip autorizza ascolto intercettazioni, nuova udienza a luglioUdienza oggi pomeriggio, nel Tribunale di Chieti, per discutere l'opposizione alla richiesta di archiviazione del caso relativo alla morte di Lorena Paolini, avvenuta il 18 agosto 2024 nella sua abita ... ansa.it Leggi su Tgr Abruzzo La morte di Lorena: di nuovo in aula a luglio Il giallo della morte di Lorena Paolini. Il giudice autorizza l’ascolto di tutte le intercettazioni richieste dagli avvocati di parte civile, finora negate dalla procura. Si torna in aula il 9 luglio - facebook.com facebook