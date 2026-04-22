Morad in concerto a Pescara per il Terrasound festival
Il 23 agosto, il porto turistico di Pescara ospiterà il concerto di Morad, inserito nel programma del Terrasound festival 2026. L’evento, già esaurito nelle due date di Milano e Roma, vedrà l’artista esibirsi davanti al pubblico abruzzese. Il concerto si svolgerà in un’atmosfera di grande attesa, con i biglietti esauriti prima dell’evento. La serata rappresenta uno dei momenti principali del festival di quest’anno.
Il prossimo 23 agosto, per il Terrasound festival 2026, arriverà Morad al porto turistico e porterà in scena il suo concerto, già sold out nel doppio appuntamento a Milano e nella data di Roma.Dopo la partecipazione al Red valley festival di Olbia, evento protagonista della stagione estiva della.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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