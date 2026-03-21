Contromano sui Bastioni a Milano non si ferma all'alt della polizia e finisce contro un'altra Volante | arrestata

Una donna di 29 anni ha percorso contromano i Bastioni di Porta Nuova a Milano, ignorando l’alt della polizia. Dopo aver rifiutato di fermarsi, l’automobile è finita contro un’altra volante. La ragazza è stata arrestata sul posto. La polizia ha confermato l’accaduto e le conseguenze legali dell’incidente.