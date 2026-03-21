Contromano sui Bastioni a Milano non si ferma all'alt della polizia e finisce contro un'altra Volante | arrestata
Una donna di 29 anni ha percorso contromano i Bastioni di Porta Nuova a Milano, ignorando l’alt della polizia. Dopo aver rifiutato di fermarsi, l’automobile è finita contro un’altra volante. La ragazza è stata arrestata sul posto. La polizia ha confermato l’accaduto e le conseguenze legali dell’incidente.
Una ragazza di 29 anni è stata arrestata a Milano dopo che ha imboccato i Bastioni di Porta Nuova contromano, non essersi fermata all'alt della polizia aver investito un'altra Volante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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