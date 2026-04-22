Martedì 21 aprile, la programmazione televisiva ha visto Rai 1 dominare la serata con la trasmissione di Montalbano, che ha superato le altre emittenti nella fascia del prime time. La serata ha presentato un mix di eventi come partite sportive, fiction e programmi di approfondimento, portando a un cambiamento nei consueti equilibri tra i canali nazionali. È stata una serata caratterizzata da un’offerta variegata, con risultati che hanno influenzato gli ascolti complessivi.

La serata televisiva di martedì 21 aprile ha un netto spostamento degli equilibri tra i principali canali nazionali, influenzato da una combinazione di sport, fiction classiche e programmi di attualità. Mentre il Commissario Montalbano ha blindato la vetta su Rai 1 grazie a una replica di grande impatto, l’assegnazione della partita Inter-Como su Canale 5 ha costretto a una ristrutturazione totale del palinsito, liberando spazio per altri protagonisti del prime time. Il duello tra la fiction classica e l’attualità di confine. La sfida per il primato dell’audience si è giocata principalmente sulla linea che separa la narrazione rassicurante della fiction dalla cronaca più graffiante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montalbano travolge Belve: trionfo Rai 1 nella sfida del prime time

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