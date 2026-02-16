The Voice Kids batte C’è posta per te | la Rai riaccende il prime time del sabato sera con i giovani talenti

The Voice Kids Sgretola il Sabato Sera di De Filippi: La Rai Riconquista il Prime Time. La finale di “The Voice Kids” ha interrotto il lungo predominio di “C’è posta per te” nel prime time del sabato sera, segnando un sorpasso negli ascolti che riaccende la competizione tra Rai1 e Canale5. L’appuntamento con il talent show dedicato ai giovani cantanti, trasmesso il 16 febbraio 2026, ha attirato un pubblico più vasto rispetto al longevo format condotto da Maria De Filippi, innescando un dibattito sulle nuove dinamiche del panorama televisivo italiano. Un Ribaltamento di Gerarchie: Analisi di una Serata Inaspettata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ieri sera, sabato 7 febbraio 2026, il prime time italiano si è acceso con una sfida tra Rai1 e Canale5.

The Voice Kids ha conquistato il sabato sera, battendo C’è Posta per Te.

