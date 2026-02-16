The Voice Kids batte C’è posta per te | la Rai riaccende il prime time del sabato sera con i giovani talenti
The Voice Kids Sgretola il Sabato Sera di De Filippi: La Rai Riconquista il Prime Time. La finale di “The Voice Kids” ha interrotto il lungo predominio di “C’è posta per te” nel prime time del sabato sera, segnando un sorpasso negli ascolti che riaccende la competizione tra Rai1 e Canale5. L’appuntamento con il talent show dedicato ai giovani cantanti, trasmesso il 16 febbraio 2026, ha attirato un pubblico più vasto rispetto al longevo format condotto da Maria De Filippi, innescando un dibattito sulle nuove dinamiche del panorama televisivo italiano. Un Ribaltamento di Gerarchie: Analisi di una Serata Inaspettata.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ascolti TV | Sabato 7 Febbraio 2026. C’è Posta per Te domina il sabato sera e batte The Voice Kids
Ieri sera, sabato 7 febbraio 2026, il prime time italiano si è acceso con una sfida tra Rai1 e Canale5.
The Voice Kids vola e batte C’è Posta per Te: Rai1 trionfa al sabato sera
The Voice Kids ha conquistato il sabato sera, battendo C’è Posta per Te.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ascolti TV 14 febbraio: The Voice Kids batte De Filippi in un sorpasso storico; Ascolti tv, The Voice Kids di Antonella Clerici batte C'è Posta per Te con Maria De Filippi; Pagelle ascolti tv sabato 14 febbraio: The Voice Kids (23.4%) batte C’è Posta per Te (22.1%); Matteo Trullu trionfa a The Voice Kids: la scommessa (vinta) di Antonella Clerici travolge il sabato sera.
Ascolti tv ieri sera sabato 14 febbraio: The Voice Kids batte Maria De Filippi, successo storico per Antonella ClericiAntonella Clerici con il suo The Voice Kids batte nettamente C'è posta per te detronizzando Maria De Filippi, tutti i dati auditel di San Valentino. libero.it
Clamoroso a San Valentino: The Voice Kids batte C’è posta per teClamoroso: nella serata del 14 febbraio 2026 Antonella Clerici con The Voice Kids batte C'è posta per te che non andava così male da secoli ... ultimenotizieflash.com
“Scandalo tv: il vincitore di The Voice Kids ha 57 anni” - Nino Frassica e Novella Bella - facebook.com facebook
! The Voice di Antonella Clerici batte Maria De Filippi. #TheVoiceKids con 3.4 milioni e il 23,3% su Rai 1. Su Canale 5 #CèPostaPerTe, con ospite Gerry Scotti, crolla a 3.272.000 e 22,1%. È la puntata meno vista. #AscoltiTv #TheVoic x.com