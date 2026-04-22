Monreale è morta prematuramente l’insegnante Giusi Nicolosi

A Monreale la comunità scolastica dell’istituto Veneziano-Novelli piange la scomparsa dell’insegnante Giusi Nicolosi, che è deceduta in modo improvviso. La sua morte, avvenuta oggi, ha colpito studenti, colleghi e familiari, che la ricordano come una figura molto apprezzata e amata all’interno della scuola. La notizia ha suscitato grande dolore tra coloro che l’avevano conosciuta e stimata.

Monreale – Oggi la comunità scolastica dell’istituto Veneziano-Novelli perde una figura stimatissima ed amatissima, l’insegnante Giusi Nicolosi, prematuramente scomparsa. Persona dalla straordinaria sensibilità e gentilezza, la maestra Nicolosi ha insegnato per oltre un ventennio alla scuola primaria, curando con enorme dedizione, professionalità e dolcezza, la formazione di tante generazioni di alunni. Collega aperta alla condivisione. L'articolo proviene da Monreale Live.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, è morta prematuramente l’insegnante Giusi Nicolosi Notizie correlate "Ti tiro una fotografia": i ritratti del progetto di Giusi Nicolosi in mostra a PalermoAchille Lauro nel mirino di Evelina Sgarbi, il caso Piantedosi-Conte che agita Palazzo Chigi e gli altri gossip da leggere nel weekend Nato come... Leggi anche: Grave lutto alla Federico II: morta prematuramente brillante studentessa