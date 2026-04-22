Monopattini Mimit-Mit | obbligo assicurazione Rc dal 16 luglio

A partire dal 16 luglio, i monopattini devono essere coperti da un'assicurazione di responsabilità civile. La misura, decisa dai ministeri competenti, arriva in risposta a una richiesta specifica e riguarda tutte le piattaforme che gestiscono il servizio. La normativa mira a garantire una copertura economica in caso di incidenti, con il fine di tutelare utenti e terze parti coinvolte nell'uso dei monopattini.

Milano, 22 apr. (askanews) – Le direzioni competenti del Mimit e del Mit, accogliendo la richiesta dell’Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (Ania) che ha evidenziato esigenze di natura tecnico-organizzativa, hanno emanato una circolare che prevede la calendarizzazione al 16 luglio dell’obbligo, per i monopattini elettrici che circolano in Italia, di dotarsi di un’assicurazione Rc. Rimane invece confermata al 16 maggio la scadenza dell’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di un apposito contrassegno. Nei giorni scorsi, riporta una nota, sul sito del Mimit sono state pubblicate le Faq riguardanti l’assicurazione obbligatoria per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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