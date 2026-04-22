Modern Market a San Paolo District

Da venerdì 15 maggio a domenica 17 maggio si svolge nel quartiere San Paolo District il Modern Market, un evento dedicato al modernariato e al collezionismo. Dopo il successo della prima edizione dello scorso novembre, l’appuntamento propone mobili vintage, poster, memorabilia e design d’autore. L’iniziativa si svolge in tre giorni e mira a riunire appassionati, collezionisti e curiosi del settore.

Dopo il successo riscontrato con la sua prima edizione lo scorso novembre, da venerdì 15 maggio a domenica 17 maggio arriva l’atteso weekend con il Modern Market, il nuovissimo evento dedicato al modernariato, mobili vintage, design d’autore, poster, memorabilia e collezionismo.Per la prima volta.🔗 Leggi su Romatoday.it Best Winter Jackets for Men | Look Stylish & Stay Warm Notizie correlate Vintage Market al San Paolo DistrictSabato 21 e domenica 22 febbraio arriva il primo appuntamento del nuovo anno del Vintage Market, non solo un market ma un luogo in cui la creatività... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Vintage Market al San Paolo District; Tutti i mercatini vintage da non perdere, come Next Vintage al Castello di Belgioioso; New York: pioggia di acquisti su Robinhood Markets; Cosa fare a Catania nel weekend: Nomadi in concerto, Vintage Market, 'New York anni ottanta'. Modern Market a San Paolo DistrictSabato 8 e domenica 9 novembre arriva l’inedito appuntamento del MODERN MARKET , il nuovissimo evento dedicato unicamente al modernariato, mobili vintage, design d’autore, poster, memorabilia e ... romatoday.it Modernariato, design e collezionismo, il nuovo evento del Vintage Market a RomaModern Market è il nuovo evento proposto dagli organizzatori del Vintage Market, l'appuntamento è fissato per sabato 8 e domenica 9 novembre, all’interno del San Paolo District, ex deposito ATAC. ilmessaggero.it PEPSI LATTINA 33CL LA CASSA 24PZ € 9.95 Supermercato New Market -Via Cimarosa 62, Francavilla Fontana - facebook.com facebook