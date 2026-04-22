Mobilità scuola 2026 è possibile revocare la domanda già inviata | termini e condizioni

Per il prossimo anno scolastico 2026, è possibile revocare la domanda di mobilità già presentata. Attualmente, si sta attraversando la fase preliminare alla pubblicazione dei movimenti del personale scolastico. Le procedure e i termini per eventuali modifiche sono stati comunicati alle istituzioni interessate, che possono ancora intervenire prima della definizione definitiva delle assegnazioni.

Mobilità personale scolastico 2026: si è entrati nella fase propedeutica alla pubblicazione dei movimenti. Entro i primi di maggio sia i posti destinati ai trasferimentipassaggi sia le domande devono essere comunicate al SIDI. Prima di questo momento è possibile revocare la propria istanza, rispettando alcune condizioni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Panoramica sull’argomento

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