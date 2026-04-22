Miss Mamma 2026 Premiata sul palco anche una pavese

Lo scorso fine settimana, al ristorante “Il Rifugio dei Briganti” di Sabbioneta, si è tenuta una selezione per l’assegnazione del titolo di “Miss Mamma Italiana 2026”. Durante l’evento, una concorrente proveniente da Pavia è stata premiata sul palco. La manifestazione ha coinvolto diverse partecipanti e ha visto la presenza di pubblico e organizzatori.

Lo scorso fine settimana, al ristorante “il Rifugio dei Briganti” di Sabbioneta, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “ Miss Mamma Italiana 2026 ”. La giuria, ha proclamato vincitrice di selezione, Laura Trascinelli, 33 anni, impiegata, di Mamiano di Traversetolo, mamma di Camilla ed Anna, di 8 e 4 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (dai 46 ai 55 anni), è andata a Santa Maria Cabral, 46 anni, libera professionista, mamma di Gabriel di 17 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata a mamme con più di 56 anni) è andata a Simona Troncana, 57 anni, funzionario, di Capriolo, mamma di Giorgia ed Alice, di 26 e 22 anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Miss Mamma 2026. Premiata sul palco anche una pavese Notizie correlate Selezione di Miss Mamma Italiana in provincia di Ancona. Premiata anche una longianeseProseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026". Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Selezione di Miss Mamma Italiana in provincia di Ancona. Premiata anche una longianese; Miss Mamma Italiana 2026: una barista di Gubbio sul podio della selezione di Staffolo; La selezione di Miss Mamma Italiana 2026 a Sabbioneta premia una mamma di Pavia; Miss Mamma Italiana 2026 | trionfo di bellezza e talento ad Ancona. Selezione di Miss Mamma Italiana in provincia di Ancona. Premiata anche una longianeseDomenica 19 aprile, al teatro comunale di Staffolo (Ancona), con il patrocinio del Comune di Staffolo, si è svolta una selezione valida per l’elezione di Miss Mamma Italiana 2026 ... cesenatoday.it Selezioni per Miss Mamma Italiana: sono tre le bresciane premiateProseguono in tutta Italia, le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2026, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33° ... bsnews.it La selezione di Miss Mamma Italiana, che si è tenuta a Sabbioneta (Mantova), sulla versione online del quotidiano "il Resto del Carlino" https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/fascia-di-miss-mamma-italiana-71540bea facebook Selezioni di "Miss Mamma Italiana 2026": otto fasce conquistate da partecipanti della provincia di Ancona x.com