Minacce e violenze fino a impedirle di vedere la sua neonata | arrestato

Una donna ha subito mesi di minacce, violenze e persecuzioni che le hanno impedito di vedere la propria neonata. Gli inquirenti hanno ricostruito una serie di episodi che hanno reso la sua quotidianità difficile e oppressiva. Recentemente, le autorità hanno arrestato un uomo coinvolto in questa escalation di comportamenti aggressivi e intimidatori. La vicenda si inserisce in un quadro di violenze che hanno avuto ripercussioni sulla sua vita personale.

Un’escalation di violenze, minacce e persecuzioni che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe andata avanti per mesi, trasformando la vita di una donna in un incubo.L’arrestoNei giorni scorsi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Como hanno eseguito un’ordinanza di.🔗 Leggi su Quicomo.it

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