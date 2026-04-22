Milano la chiesa manierista che sfida il futuro con l’IA

Una chiesa storica di Milano, situata tra Corso Italia e piazza Sant’Eufemia, è stata riaperta al pubblico con un progetto che combina elementi dell’architettura manierista e tecnologie digitali avanzate, inclusa l’intelligenza artificiale. La struttura, conosciuta per il suo stile architettonico, si prepara a coinvolgere visitatori e studiosi attraverso strumenti innovativi che valorizzano il patrimonio storico. La riapertura segna un nuovo capitolo per questo monumento cittadino, ora aperto a nuove modalità di fruizione.

Un antico scrigno di storia milanese, situato tra Corso Italia e piazza Sant’Eufemia, riapre le sue porte al pubblico attraverso un progetto che fonde il passato manierista con l’innovazione digitale. La chiesa sconsacrata di San Paolo Converso, oggi parte del Campus Deloitte, accoglie visitatori e appassionati d’arte in una veste rinnovata, trasformando la sua struttura storica in una galleria espositiva che dialoga con la tecnologia contemporanea. L’edificio, che per secoli ha ospitato le suore Angeliche, ha vissuto una metamorfosi profonda nel corso del tempo, passando da luogo di preghiera a spazio funzionale per esigenze molto diverse. Tra il 1970 e il 1982, infatti, i suoi ambienti funsero da studio di registrazione per l’etichetta PDU, mentre successivamente, fino al 2019, la sede divenne uno studio di architettura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, la chiesa manierista che sfida il futuro con l’IA Notizie correlate Palazzo Te Mantova: il capolavoro manierista di Giulio Romano che sfida le leggi dell’architetturaNel cuore della pianura padana, dove le nebbie autunnali si sollevano come sipari teatrali, sorge uno degli edifici più sorprendenti del Rinascimento... L'Ia, il futuro e la sfida dei curiosiGran parte della diseguaglianza di oggi deriva proprio dalle regole scritte per impedire che persone più "folli e affamate" conquistino posizioni che...