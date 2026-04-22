Oggi la sfida tra Milano e Conegliano si svolge in televisione, con la gara-4 della finale scudetto di Serie A1 femminile di volley. La partita si gioca mercoledì sera all’Allianz Cloud e rappresenta un momento decisivo della serie, dopo che la serie si era inizialmente indirizzata verso una conclusione diversa. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming, offrendo agli appassionati un’opportunità di seguire il confronto dal vivo.

La finale scudetto cambia volto e si riaccende all’improvviso. Quello che fino a pochi giorni fa sembrava un epilogo scritto, oggi è diventato un confronto apertissimo: gara-4 tra Milano e Conegliano, in programma mercoledì sera all’Allianz Cloud, rappresenta un passaggio chiave per il titolo. Le venete conducono ancora 2-1 nella serie e hanno a disposizione un nuovo match point, ma la vittoria lombarda in gara-3 ha rimesso tutto in discussione, riportando equilibrio tecnico e psicologico. Il segnale più forte arrivato dall’ultimo confronto è stato il netto cambio di inerzia. Milano è riuscita a mettere in crisi i meccanismi consolidati di Conegliano, trovando continuità soprattutto nella fase di break e togliendo ritmo alla costruzione offensiva delle campionesse d’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano-Conegliano oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Notizie correlate

Milano-Conegliano oggi, A1 volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingDopo una gara-1 vibrante, lunga e ricca di capovolgimenti, la finale scudetto di Serie A1 femminile si trasferisce all’Allianz Cloud, dove andrà in...

Conegliano-Milano oggi, A1 volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingUltimo atto o nuova svolta? La finale scudetto di Serie A1 femminile potrebbe già emettere il suo verdetto nella gara-3 in programma domenica 19...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: MILANO PASSA AL PALAVERDE (1-3), LA SERIE PROSEGUE A GARA 4 CON LA PROSECCO DOC AVANTI 2-1 NELLA FINALE SCUDETTO; Conegliano travolge Milano in gara-2: lo scudetto è a un passo; Sfida decisiva per la Numia Vero Volley Milano: a Conegliano per riaprire la serie di Finale Scudetto; Volley donne, Conegliano-Milano 1-3: per lo scudetto tutto rimandato a gara quattro.

Milano-Conegliano oggi in tv, A1 volley femminile 2026: orario, canale, streamingDopo una gara-1 vibrante, lunga e ricca di capovolgimenti, la finale scudetto di Serie A1 femminile si trasferisce all’Allianz Cloud, dove andrà in scena ... oasport.it

Dove vedere in tv Milano-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario gara-4, programma, streamingMercoledì 22 aprile (ore 20.30) si giocherà Milano-Conegliano, gara-4 della finale scudetto di volley femminile. Le Pantere conducono la serie per 2-1 e ... oasport.it

GAMEDAY Numia Vero Volley Milano vs . Imoco Conegliano Gara 4 - Finale Scudetto Serie A1 Tigotà 20:30 Allianz Cloud - Milano (MI) Diretta su Rai Sport | DAZN e VBTV (a pagamento) #ImocoVolley #Game facebook

Pallavolo A1F Scudetto - Gara3: Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano (foto di Flavio Pavanello) x.com