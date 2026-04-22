Milan | novità sul fronte del calciomercato

Con l’avvicinarsi della fine della stagione 202425 e la qualificazione alla Champions League ormai certa, il club milanese ha intensificato le operazioni di mercato estivo. Le trattative sono in corso per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con diversi nomi sul tavolo e incontri che si susseguono tra i rappresentanti della società e gli agenti dei giocatori. La società ha comunicato di essere al lavoro per concludere alcune trattative nei prossimi giorni.

Con la stagione 202526 che entra nel vivo della fase finale e la qualificazione in Champions League sempre più vicina, il Milan accelera sul fronte del calciomercato estivo. Uno dei nomi caldi per rafforzare il centrocampo è Leon Goretzka, il centrocampista tedesco del Bayern Monaco che lascerà i bavaresi a parametro zero al termine del contratto in scadenza a giugno 2026. Il classe 1995 (31 anni) ha deciso di non rinnovare con il club tedesco e di cercare una nuova avventura. Massimiliano Allegri lo stima da tempo: già ai tempi della Juventus il tecnico livornese aveva provato a portarlo in Italia, senza riuscirci. Ora, alla guida del Milan, Allegri lo vede come il rinforzo ideale per un centrocampo già di buon livello ma che necessita di ulteriore qualità, dinamicità e gol.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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