Il Milan si prepara alle ultime partite della stagione con l’obiettivo di assicurarsi la qualificazione alla Champions League. In questo percorso, il centrocampista Rabiot si conferma un elemento chiave per la squadra. La squadra lavora per mantenere la posizione in classifica e completare il cammino verso la competizione europea, che rappresenta uno degli obiettivi principali della stagione.

La stagione del Milan si appresta ad affrontare le ultime curve, con l’obiettivo di centrare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Sono 7 i punti che gli uomini di Allegri devono ancora fare per essere certi del risultato e tirare finalmente un sospiro di sollievo al termine di un campionato in cui, come ormai da tradizione in casa milanista, i principali scossoni hanno riguardato gli aspetti extra campo. La statistica. Che il miglior rossonero della stagione sia Adrien Rabiot non fa notizia, visto che se ne ha la sensazione da diversi mesi, ma oggi, grazie a Opta, apprendiamo un dato che certifica l’importanza del francese all’interno dello scacchiere milanista.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, c’è un dato che rende Rabiot ancora più imprescindibile

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