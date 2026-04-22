Il club rossonero sta pianificando le mosse per rafforzare il reparto offensivo, con una spesa prevista di circa 60 milioni di euro. Nelle ultime settimane, sono stati ufficializzati i trasferimenti di due giocatori che lasciano il team, mentre si lavora per portare a termine l’acquisto di un attaccante sudamericano. L’obiettivo è completare la rosa in vista della nuova stagione, con un focus particolare sulla posizione di punta.

Rivoluzione totale in attacco: il Milan cambia pelle per la Champions League. Tra addii eccellenti e riscatti mancati, la dirigenza di Via Aldo Rossi prepara lo spazio per un nuovo numero 9: un tesoretto da oltre 60 milioni di euro dalle cessioni per dare l'assalto al colpo di calciomercato dei sogni. In realtà, dovrebbero essere due gli innesti del Diavolo nel reparto offensivo, visto che, contestualmente, il Milan ha anche previsto la cessione di qualche giocatore, soprattutto in attacco. Di fatto, il numero degli attaccanti rispetto al parco attuale non aumenterà: ciò che si innalzerà, però, sarà la forza e il tasso tecnico della squadra.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, attacco da 60 milioni: Nkunku e Giménez ai saluti, scatta il piano per Darwin Núñez

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#Braida a TS: “Il #Milan con questa rosa non vincerà mai. Servono altri 2-3 campioni alla Modric e Rabiot: gente che alzi il livello. #Allegri dove è andato ha sempre fatto bene e sta facendo un grande lavoro per riportare i rossoneri ai primi posti. Milan deve te x.com