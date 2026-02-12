Karim Benzema si è unito all’Al-Hilal, portando nuova energia alla squadra saudita. Nel frattempo, Darwin Nunez è stato eliminato, nonostante il suo trasferimento da 44 milioni di sterline. La presenza di Benzema cambia le carte in tavola e fa crescere le aspettative dei tifosi, mentre Nunez lascia il club senza lasciare traccia.

"> Karim Benzema: La Stella del Calcio che Cambia le Dinamiche di Al-Hilal. L’arrivo di Karim Benzema all’Al-Hilal segna una svolta significativa nel panorama calcistico saudita e spagnolo. L’attaccante francese, dopo un’illustre carriera trascorsa al Real Madrid, ha deciso di intraprendere un nuovo viaggio in Medio Oriente, portando con sé la sua esperienza e il suo talento. La sua firma ha elevato le aspettative per la squadra e ha ricompensato gli sforzi del club, che sta cercando di posizionarsi come una delle potenze principali nel calcio internazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Benzema arriva, Al-Hilal elimina Darwin Nunez da 44 milioni di sterline.

Il tecnico dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi, ha deciso di escludere Darwin Nuñez e Pablo Marì dalla lista dei giocatori per la Saudi Pro League.

Campionato finito per Pablo Marì e Darwin Nunez: sono stati esclusi dalla lista per la Saudi Pro League dell’Al Hilal x.com