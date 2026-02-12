Benzema arriva Al-Hilal elimina Darwin Nunez da 44 milioni di sterline

Da napolipiu.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Karim Benzema si è unito all’Al-Hilal, portando nuova energia alla squadra saudita. Nel frattempo, Darwin Nunez è stato eliminato, nonostante il suo trasferimento da 44 milioni di sterline. La presenza di Benzema cambia le carte in tavola e fa crescere le aspettative dei tifosi, mentre Nunez lascia il club senza lasciare traccia.

"> Karim Benzema: La Stella del Calcio che Cambia le Dinamiche di Al-Hilal. L’arrivo di Karim Benzema all’Al-Hilal segna una svolta significativa nel panorama calcistico saudita e spagnolo. L’attaccante francese, dopo un’illustre carriera trascorsa al Real Madrid, ha deciso di intraprendere un nuovo viaggio in Medio Oriente, portando con sé la sua esperienza e il suo talento. La sua firma ha elevato le aspettative per la squadra e ha ricompensato gli sforzi del club, che sta cercando di posizionarsi come una delle potenze principali nel calcio internazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

benzema arriva al hilal elimina darwin nunez da 44 milioni di sterline

© Napolipiu.com - Benzema arriva, Al-Hilal elimina Darwin Nunez da 44 milioni di sterline.

Approfondimenti su Benzema Al Hilal

Calciomercato Juve: svolta per Darwin Nunez! Cambia tutto dopo l’arrivo di Benzema all’Al-Hilal. Ecco cosa sta succedendo

La Juventus si muove sul mercato in modo deciso.

Al-Hilal, scure Inzaghi: fuori Darwin Nuñez e Pablo Marì

Il tecnico dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi, ha deciso di escludere Darwin Nuñez e Pablo Marì dalla lista dei giocatori per la Saudi Pro League.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Benzema Al Hilal

Argomenti discussi: Benzema all'Al-Hilal, la rabbia di Cristiano Ronaldo e il dominio di Simone Inzaghi: cosa sta succedendo; Benzema cambia squadra ufficialmente: dall'Al-Ittihad all'Al Hilal di Simone Inzaghi; Benzema, tripletta all'esordio con l'Al Hilal di Inzaghi e frecciatina l'Al Ittihad; Benzema, esordio da sogno con Inzaghi: trascina l'Al-Hilal con una tripletta.

benzema arriva al hilalBenzema Al Hilal, il comunicato ufficialeBenzema Al Hilal, una trattativa praticamente nata e conclusasi in pochissime ore. L'ex Real Madrid ha rotto con l'Al Ittihad, che non gli aveva proposto un ... news-sports.it

benzema arriva al hilalUfficiale, Benzema nuovo giocatore dell’Al-Hilal: arriva un bomber per InzaghiDopo aver rifiutato la proposta di rinnovo dei gialloneri perché considerata ridicola, l'ex Real Madrid ha deciso di firmare per l'attuale capolista della Saudi Pro League ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.