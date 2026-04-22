Michael Jackson è stato un cantante che ha iniziato la sua carriera musicale come membro dei Jackson 5, un gruppo formato con i suoi fratelli sotto la guida del padre. Successivamente, ha intrapreso una carriera da solista, raggiungendo il successo con numerosi album e singoli. La sua musica ha influenzato diversi generi e generazioni di artisti, diventando una figura iconica nel panorama musicale mondiale.

Michael Jackson era una superstar. Cantava fin da bambino con i Jackson 5, un gruppo guidato da un padre padrone, Joe, prima di intraprendere una carriera solista di successo. Amava gli animali e soffriva di una sorta di solitudine legata alla sua crescente popolarità. Se non sapevate già tutto questo, è probabile che, dopo aver visto il biopic musicale Michael, vi sentirete rigenerati e arricchiti da nuove conoscenze. Per tutti gli altri, ovvero praticamente tutta la popolazione sopra i 15 anni, è probabile che si rimanga un po' scettici riguardo al contenuto di questo film di due ore su Michael Jackson, perché non c'è molto altro...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Michael è un jukebox pieno di grandi hit, e niente altro

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