METZ Announced as Official TV Sponsor for Milan Design Week—China Intangible Cultural Heritage Crafts Exhibition

Durante la Milano Design Week 2026, una nota azienda ha annunciato di essere lo sponsor ufficiale della trasmissione televisiva dell'evento. In questa occasione, è stata presentata un'esposizione intitolata “Narrating the masters’ art with art”, che ha mostrato come l’eredità culturale cinese intangibile possa essere reinterpretata attraverso un linguaggio visivo contemporaneo. La mostra ha coinvolto visitatori in un’esperienza immersiva, esponendo lavori che rappresentano i mestieri tradizionali cinesi.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILAN, April 22, 2026 PRNewswire — At Milan Design Week 2026, METZ presented “Narrating the masters’ art with art”, an immersive exhibition reinterpreting Chinese intangible cultural heritage through a contemporary visual language. Hosted at University of Milan, a site rich in historical significance, the project transformed the former medical complex into a cultural space where care, knowledge, and creative practice converge. The exhibition is composed of 22 curated “canvas,” with METZ televisions serving as the visual medium. Five master artisans from different disciplines each created four works. Their creative processes were captured in 60-second black-and-white films, while the finished pieces were presented in full color.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - METZ Announced as Official TV Sponsor for Milan Design Week—China Intangible Cultural Heritage Crafts Exhibition Notizie correlate METZ annunciata come sponsor ufficiale dei televisori per la Milano Design Week — Mostra di Artigianato del Patrimonio Culturale Immateriale della CinaCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE MILANO, 22 aprile 2026 /PRNewswire/ — Alla Milano Design Week 2026, METZ ha presentato “Raccontare l’arte... "Urban texture" contemporary art exhibition fashion week MilanLa centralità di Milano nel contesto europeo è un elemento preferenziale per l’assegnazione di progetti culturali che valorizzano il nostro... Contenuti utili per approfondire METZ annunciata come sponsor ufficiale dei televisori per la Milano Design Week -- Mostra di Artigianato del Patrimonio Culturale Immateriale della CinaMILANO, 22 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Alla Milano Design Week 2026, METZ ha presentato Raccontare l'arte dei maestri attraverso l'arte, una mostra immersiva che reinterpreta il patrimonio culturale ... adnkronos.com METZ Announced as Official TV Sponsor for Milan Design Week---China Intangible Cultural Heritage Crafts ExhibitionMILAN, April 22, 2026 /PRNewswire/ -- At Milan Design Week 2026, METZ presented Narrating the masters' art with art, an immersive exhibition reinterpreting Chinese intangible cultural heritage ... adnkronos.com