Alle 19:15 del 22 aprile 2026, le previsioni del tempo indicano cieli soleggiati al Nord, mentre in altre aree si registrano condizioni di tempo stabile. La giornata si presenta con poche variazioni di nuvolosità e assenza di precipitazioni significative. Le temperature si mantengono in valori moderati, senza particolari variazioni rispetto ai giorni precedenti. Non sono previste variazioni meteorologiche rilevanti nei prossimi giorni.

meteo e trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord e cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio in serata e nottata Non sono previsti cambiamenti sostanziali per quanti imperatore in transito sul Trentino Alto Adige al centro cieli sereni al mattino al pomeriggio poche variazioni Trust era stata con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori al sud e sulle isole al mattino coperto sul Calabria isole maggiori con precipitazioni sparse terreno altro al pomeriggio che persistono sulla Sicilia soleggiato sulle regioni peninsulari serata e nottata tempo in deciso miglioramento con ampie schiarite ovunque temperature minime in generale il minuzio nei Mass stabili o in rialzo al centro dott è in calo al sud le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 22-04-2026 ore 19:15

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