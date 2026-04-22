Per mercoledì 22 aprile 2026, in Campania si prevede un aumento delle nuvole, con piogge deboli che si svilupperanno nel pomeriggio. A Avellino, le previsioni indicano un cielo coperto con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. La situazione meteorologica si mantiene stabile e senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 22 aprile 2026. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2407m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2239m.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per mercoledì 22 aprile 2026

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