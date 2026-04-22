Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 22 aprile 2026
Per mercoledì 22 aprile 2026, in Campania si prevede un aumento delle nuvole, con piogge deboli che si svilupperanno nel pomeriggio. A Avellino, le previsioni indicano un cielo coperto con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. La situazione meteorologica si mantiene stabile e senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 22 aprile 2026. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2407m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2239m.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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