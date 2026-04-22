Mercato Juve guarda chi si rivede…Torna di moda Antonio Silva per la difesa | ecco la mossa di Jorge Mendes

Nel mercato della Juventus si torna a parlare di Antonio Silva, difensore portoghese che era già stato accostato in passato al club. La possibile operazione potrebbe essere facilitata dall'intermediazione di Jorge Mendes, agente di Silva. La società bianconera sta monitorando attentamente il mercato estivo, con un focus particolare sulle opportunità provenienti dal Portogallo. La sessione di mercato si avvicina e le trattative sono in fase di definizione.

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