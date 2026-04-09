Guarda chi si rivede all' università Jovanotti torna a incontrare gli studenti

Il cantante italiano sarà a Palermo la prossima settimana per un incontro con gli studenti dell'ateneo, in vista dei due concerti previsti alla fine di agosto all'ippodromo. L'evento si inserisce nel calendario di appuntamenti che anticipano le esibizioni dal vivo, con la presenza del musicista in città. L'incontro con gli studenti rappresenta un momento di confronto prima delle performance in programma.

In attesa dei due concerti in programma all'ippodromo il 29 e il 30 agosto prossimi, Jovanotti sarà a Palermo la prossima settimana per un incontro con gli studenti dell'università. L'appuntamento è previsto per lunedì 13 aprile, alle 13, nell'aula Li Donni del Dipartimento di scienze economiche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Jovanotti - Mi Fido Di Te (Testo/Lyrics)

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