A Merano, la licenza di un bar è stata sospesa per dieci giorni a causa di episodi di risse e disordini avvenuti all’interno del locale. Durante gli eventi, due cittadini stranieri sono stati colpiti da un oggetto non specificato. La decisione è stata presa dal questore, che ha agito in seguito alle situazioni di violenza verificatisi nel locale.

È stata disposta la sospensione per 10 giorni della licenza di un bar a Merano, a seguito di ripetuti episodi di risse e turbative dell’ordine pubblico, spesso legati all’abuso di alcolici. Il provvedimento, adottato dal Questore di Bolzano su proposta del Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza, è stato motivato dalla necessità di tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori episodi critici. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è stata presa in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), dopo che il locale era già stato oggetto di analogo provvedimento nel corso del 2025.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Merano, rissa al bar e alcol a fiumi: il questore sospende la licenza, cosa è successo

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