Melanie Martinez sarà a Milano con Hades | The Sacrifice Tour

Il 17 settembre 2026 l’artista Melanie Martinez si esibirà all’Unipol Forum di Milano durante il suo tour intitolato “Hades: The Sacrifice”. La cantautrice e regista, nota per i successi multi-platino, farà la sua unica data italiana in questa tournée. La performance rappresenta un appuntamento atteso dai fan e segna un’occasione per ascoltare dal vivo le sue melodie e le sue creazioni visive.

Milano, 22 apr. (askanews) – La cantautrice, regista e artista visionaria multi-platino, Melanie Martinez, arriva live per l’unica data italiana del suo “Hades: The Sacrifice” tour, giovedì 17 settembre 2026 all’Unipol Forum di Milano. Il tour segna il suo tanto atteso ritorno sui palchi dal 2024 e segue l’uscita di “Hades”, il suo quarto album in studio, pubblicato il 27 marzo 2026. Il “Hades: The Sacrifice” tour partirà quest’estate con una prima fase tra Nord America e Messico, per poi proseguire nel Regno Unito e in Europa. A proposito del tour, l’artista ha raccontato: “Durante la fase di scrittura di “HADES”, ho subito capito che anche il tour sarebbe dovuto essere un’esperienza immersiva e cinematografica.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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