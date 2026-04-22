Medvedev | Perdere 6-0 6-0 è stato umiliante ci è voluta una settimana per capire cosa fare

Il tennista russo ha commentato la sconfitta subita a Monte Carlo, definendola umiliante e affermando che ci è voluta una settimana per riprendersi. Durante un evento a Madrid, ha parlato apertamente di quanto l'esperienza lo abbia colpito e di come abbia affrontato il periodo successivo alla partita. Non sono stati forniti dettagli su eventuali strategie o cambiamenti adottati dopo l'esito della sfida.