Medvedev | Perdere 6-0 6-0 è stato umiliante ci è voluta una settimana per capire cosa fare
Il tennista russo ha commentato la sconfitta subita a Monte Carlo, definendola umiliante e affermando che ci è voluta una settimana per riprendersi. Durante un evento a Madrid, ha parlato apertamente di quanto l'esperienza lo abbia colpito e di come abbia affrontato il periodo successivo alla partita. Non sono stati forniti dettagli su eventuali strategie o cambiamenti adottati dopo l'esito della sfida.
Il tennista russo a Madrid è tornato a parlare dell'umiliante sconfitta incassata a Monte Carlo. Medvedev non ha usato mezzi termini: "Nello sport capita, ma ci ho messo una settimana per riprendermi".🔗 Leggi su Fanpage.it
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