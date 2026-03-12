I tifosi del Tottenham chiedono il rimborso per l'umiliante 5-2 contro l'Atletico | Una vergogna totale

I tifosi del Tottenham hanno richiesto il rimborso dei biglietti dopo la sconfitta per 5-2 contro l'Atletico Madrid in Champions League. La partita si è conclusa con un risultato considerato umiliante dalla tifoseria, che ha espresso il suo disappunto pubblicamente. La squadra, guidata dall'allenatore Igor Tudor, sta attraversando un momento difficile, evidenziato dalla sconfitta e dalle proteste dei sostenitori.

Il Tottenham di Igor Tudor è oramai in crisi totale. Dopo il terribile KO in Champions con l'umiliante 5-2 subito dall'Atletico, i tifosi hanno richiesto indietro i soldi dei biglietti. A nulla è valso il comunicato del club "tutti uniti per la fine della stagione" in cui ha posticipato le scadenze per i rinnovi degli abbonamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

