Mauro Ermanno Giovanardi canta ancora più forte a Strade Blu Live

Giovanardi arriva da un disco con i rinati La Crus: Proteggimi da ciò che voglio. Un lavoro che ho davvero vissuto in tutte le sue forme, un disco più che buono, nulla da dire. Eppure è nella dimensione solitaria, quella che veste Giovanardi di una eleganza unica, che le sue canzoni toccano.🔗 Leggi su Quicomo.it

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