Mario Gila nel mirino dei partenopei

Il club partenopeo ha puntato gli occhi su un difensore che potrebbe rafforzare la rosa nelle prossime settimane. La società ha già avviato i contatti necessari per valutare una possibile trattativa. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sull’accordo o sulla durata del possibile trasferimento. La decisione finale dipenderà anche dalle valutazioni del giocatore e dalla disponibilità del club di origine.

Il nome dello spagnolo è infatti in cima alla lista della dirigenza partenopea, impressionata dalla sua crescita e dalla continuità mostrata negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dalla Rai, il direttore sportivo Giovanni Manna considera Gila il profilo ideale per migliorare la difesa. Si tratta di un centrale moderno, rapido e abile nell’impostazione, caratteristiche che lo rendono perfetto per una squadra che vuole giocare con una linea alta e costruire dal basso. Il Napoli, inoltre, sarebbe in vantaggio rispetto alla concorrenza. Sul giocatore ci sono anche club importanti come Milan, Inter e Aston Villa, ma la società azzurra potrebbe anticipare tutti muovendosi con maggiore decisione e rapidità.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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