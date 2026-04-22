Mario Gila nel mirino dei partenopei

Il Napoli ha messo nel mirino un difensore che potrebbe arrivare nel prossimo mercato. La società ha già iniziato a seguire da vicino le prestazioni del giocatore, considerato un potenziale rinforzo per la rosa. Al momento, non ci sono ancora accordi ufficiali, ma l’interesse è stato confermato da fonti vicine alla squadra. La trattativa potrebbe evolversi nelle prossime settimane, in vista delle prossime sessioni di trasferimenti.

Il nome dello spagnolo è infatti in cima alla lista della dirigenza partenopea, impressionata dalla sua crescita e dalla continuità mostrata negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dalla Rai, il direttore sportivo Giovanni Manna considera Gila il profilo ideale per migliorare la difesa. Si tratta di un centrale moderno, rapido e abile nell’impostazione, caratteristiche che lo rendono perfetto per una squadra che vuole giocare con una linea alta e costruire dal basso. Il Napoli, inoltre, sarebbe in vantaggio rispetto alla concorrenza. Sul giocatore ci sono anche club importanti come Milan, Inter e Aston Villa, ma la società azzurra potrebbe anticipare tutti muovendosi con maggiore decisione e rapidità.🔗 Leggi su Dailynews24.it Notizie correlate Milan, obiettivo Gila per la difesa. Robertson nel mirino? Dalla Germania spunta luiNella giornata di oggi, domenica 29 marzo, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: VIDEO. Guarda in azione Mario Gila, il difensore nel mirino del Napoli ? PERILLO: Il club azzurro vuole bruciare tutti; Calciomercato Milan, tre nomi del mirino per la difesa; Gila uomo mercato: il Milan accelera, la Lazio fa muro; Mario Gila nome caldo per il Milan, l'agente Camano: Non rinnova con la Lazio, è tra i più forti difensori della Serie A. Mario Gila nel mirino dei partenopeiIl Napoli ha già individuato uno dei possibili protagonisti del prossimo mercato: Mario Gila. Il difensore della Lazio è finito nel mirino del club ... dailynews24.it Il Napoli vira forte su Mario Gila, gli azzurri offrono 3 milioni di stipendioIl Napoli avrebbe messo nel mirino Mario Gila in vista della prossima stagione. Il difensore spagnolo piace molto a Giovanni Manna. areanapoli.it In casa Lazio, dopo la vittoria di Bergamo, l’unica preoccupazione riguarda le condizioni di Mario Gila Valutato circa , ad una anno dalla scadenza però potrebbe partire anche per 20-25 milioni. Vero è che con Lotito non è mai se - facebook.com facebook Brutte notizie per la Lazio: si è fatto male Mario Gila! Esce toccandosi la caviglia #AtalantaLazio x.com