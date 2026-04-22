Durante un evento recente, il pilota di MotoGP ha dichiarato che la sua condizione fisica è ottimale, affermando che “va tutto bene”. Tuttavia, un ex collega e collega di squadra ha espresso dubbi sulla veridicità di questa affermazione, portando alla luce discussioni tra i due in merito alla reale situazione fisica del campione. La questione degli infortuni passati di Marquez è stata oggetto di attenzione nelle ultime settimane.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dani Pedrosa ha lanciato un chiaro messaggio a Marc Marquez: non è possibile ignorare i traumi passati mentre si cerca di mantenere la corona del campione del mondo di MotoGP. Marquez e i rappresentanti di Ducati hanno recentemente riconosciuto che il pilota non è ancora al 100% all’inizio della stagione 2026, a causa delle conseguenze dell’infortunio alla spalla che ha interrotto la sua campagna nel 2025. Pedrosa, che ha appeso il casco al chiodo nel 2018, conosce bene cosa significa affrontare problemi fisici durante la carriera.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez afferma “Va tutto bene”, ma Dani Pedrosa non è convinto.

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